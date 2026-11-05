Detienen a dos venezolanos por cuatro homicidios en La Serena y Coquimbo

Dos venezolanos, de 35 y 18 años, fueron detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI), acusados de participar en cuatro homicidios de víctimas chilenas ocurridos durante agosto y septiembre en La Serena y Coquimbo.

Según informó la PDI, los imputados integraban una banda criminal que buscaba controlar territorialmente ambas comunas y dominar el negocio del tráfico de drogas mediante "quitadas" y amenazas a organizaciones rivales.

El subprefecto Freddy Montoya, jefe de la Brigada de Homicidios de La Serena, explicó que los sujetos "realizaban quitadas de droga y dinero para luego disparar en múltiples ocasiones a las víctimas y huir del lugar".

La detención fue resultado de un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la PDI, que incluyó declaraciones de testigos, revisión de cámaras de vigilancia y análisis de antecedentes telefónicos.

Los sospechosos fueron capturados durante distintos allanamientos realizados en Coquimbo.

En los procedimientos se incautaron teléfonos celulares, equipos de radiocomunicación, un grillete, cargadores de armas de fuego, cartuchos de distintos calibres y cocaína base.

Los imputados quedaron con ampliación de su detención mientras la Fiscalía reúne antecedentes para su formalización.