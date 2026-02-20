Detuvieron a Gyvens, ex Reggaeton Boys: Es acusado de sicariato

Detienen a Gyvens Laguerre, ex integrante del grupo Reggaeton boys, en el marco de la investigación por sicariato en la comuna de Quinta Normal el pasado 2025.

La investigación está a cargo de la fiscalía ECOH, mientras que la captura fue concretada por el OS9 de Carabineros, unidad especializada realizaba diligencias del caso desde marzo de 2025, cuando la víctima, un empresario de 72 años, fue baleada mientras ingresaba su camioneta a la planta de plásticos de su propiedad.

El tribunal amplió la detención del sujeto mientras continúan las diligencias para esclarecer su eventual participación.

Mientras tanto, según información recopilada por T13, la defensa del artista indicó que Laguerre "no tiene ninguna participación ni conocimiento respecto de los hechos que se le están investigando" y que la detención se produce ya que "se intenta establecer un nexo entre él y el conocimiento que tiene sobre algunas personas que, se presume, habrían participado en este ilícito".