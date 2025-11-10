Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Detuvieron a hombre acusado de matar a su tía en Ñuñoa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Según la información preliminar, el sujeto usó el cable de un tostador para estrangular a la mujer.

Detuvieron a hombre acusado de matar a su tía en Ñuñoa
 ATON
Personal de la PDI investiga la muerte de una mujer de 61 años al interior de su vivienda en el sector de la Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo a información preliminar, el autor del homicidio habría sido el sobrino de la víctima, de 31 años, quien la estranguló con el cable de un tostador, objeto que también usó para agredirla.

El sujeto, que vivía con la víctima, fue detenido en flagrancia.

