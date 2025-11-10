Detuvieron a hombre acusado de matar a su tía en Ñuñoa

Personal de la PDI investiga la muerte de una mujer de 61 años al interior de su vivienda en el sector de la Villa Olímpica, en la comuna de Ñuñoa.

De acuerdo a información preliminar, el autor del homicidio habría sido el sobrino de la víctima, de 31 años, quien la estranguló con el cable de un tostador, objeto que también usó para agredirla.

El sujeto, que vivía con la víctima, fue detenido en flagrancia.