Detuvieron a sujeto acusado de matar a puñaladas a su sobrino en Macul

Un hombre murió apuñalado, en una presunta riña familiar, la tarde de este sábado en la capitalina comuna de Macul.

El incidente, que involucra a un tío y su sobrino, se produjo en plena vía pública, específicamente en calle Enrique Molina, y se encuentra bajo investigación de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

"Esto corresponde a un homicidio con arma cortopunzante acá en la comuna de Macul. Los antecedentes preliminares (indican que) corresponde a una rencilla entre familiares, específicamente entre el tío y un sobrino", confirmó la subcomisaria Nicole Aguayo.

La oficial añadió que la víctima fue trasladada "a dependencia del SAPU en las cercanías de la comuna, en donde se confirmó su fallecimiento".

"Por los primeros antecedentes que contamos, el victimario estaría detenido", dio cuenta la detective, que confirmó que la PDI desplegó al Laboratorio de Criminalística Central para llevar a cabo las diligencias correspondientes en el sitio del suceso.