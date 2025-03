Dos fallecidos dejó balacera en departamento de Santiago Centro

Una balacera al interior de un departamento dejó dos personas fallecidas la tarde de este domingo en la comuna de Santiago Centro.

Según la información entregada, este hecho, registrado en un edificio de calle Arturo Prat y avenida Matta, fue alertado a Carabineros por vecinos del sector, que denunciaron varios disparos.

Debido a esto, personal uniformado llegó hasta la vivienda y confirmó la existencia de dos cadáveres, presuntos adultos mayores de edad, con múltiples impactos de bala en su cuerpo.

Por el momento, las víctimas aún no han sido identificadas, ya que no se encontraron documentos que pudieran ayudar a conocer su identidad. No obstante, los vecinos aseguran que podrían ser de nacionalidad extranjera.

Asimismo, los testigos reportaron haber visto a una persona escapar del departamento tras el ataque, aunque aún no se sabe si otras personas estuvieron involucradas en el crimen.

Las primeras diligencias confirmaron también la presencia de una sustancia similar a la cocaína en el departamento, aunque esto deberá ser confirmado por peritos científicos.

Según la administración del edificio, los residentes del departamento no llevaban más de dos semanas en el lugar.

La Fiscalía ordenó que la Brigada de Homicidios de la PDI realice las diligencias correspondientes al hecho, que no tiene personas detenidas por el momento.