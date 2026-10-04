Encuentran cuerpo calcinado en portamaletas de un vehículo en San Bernardo

Un cadáver calcinado fue encontrado en el portamaletas de un vehículo incendiado en el sector de Ribera del Río Maipo, en la comuna de San Bernardo.

De acuerdo con información preliminar, personal de seguridad municipal detectó el auto quemado alrededor de las 13:30 horas y dio aviso a Carabineros quienes, al llegar al lugar, constataron la presencia de un cuerpo calcinado dentro del portamaletas.

Hasta el momento, las condiciones del cadáver han impedido establecer la identidad de la persona fallecida. En paralelo, se realizó una revisión de los antecedentes del vehículo, el que se trata de un Fiat Punto Easy 1.2 que no mantiene encargo vigente por robo.

El fiscal Fernando Anais, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público, precisó que no se ha podido identificar heridas en el cuerpo, mientras que las diligencias iniciales van en la "búsqueda de testigos, levantamiento de cámaras de seguridad que podrían haber permitido identificar algún elemento que nos sirva de interés criminalístico".

El Ministerio Público instruyó a personal especializado de la Policía de Investigaciones para realizar diligencias con el fin de establecer la identidad de la víctima, así como esclarecer la dinámica y causas del hecho.