Estación Central: Joven de 18 años murió y otros dos fueron heridos en una balacera

Un hombre de 18 años falleció y otras dos personas resultaron heridas a bala durante un ataque registrado la madrugada de este domingo en la comuna de Estación Central.

De acuerdo con información policial, las tres víctimas llegaron por sus propios medios hasta el consultorio Chuchunco, donde no entregaron antecedentes respecto de la dinámica del ataque.

Con la llegada de Carabineros al recinto asistencial se confirmó el fallecimiento del joven, de nacionalidad chilena, quien mantenía antecedentes penales, aunque sin causas vigentes.

En tanto, una mujer chilena de 23 años permanece internada en la Posta Central con un impacto balístico en el muslo izquierdo, fuera de riesgo vital.

Además, un adolescente de 17 años, también chileno y sin antecedentes, resultó herido a bala en un pie y abandonó el recinto asistencial antes de la llegada del personal policial. Estaba, igualmente, fuera de riesgo vital.

La fiscal Denisse Valenzuela, del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), señaló que los motivos del ataque continúan en análisis y "existen diversas hipótesis, entre ellas eventuales conflictos vinculados a clubes deportivos, considerando que las víctimas serían residentes del sector".

Las diligencias quedaron a cargo del equipo ECOH del Ministerio Público junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.