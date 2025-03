Familia revela nuevos detalles del crimen de la ex bailarina de Música Libre

Camila Spitzer, hija de María Angélica Ascuí -recordada exbailarina del programa "Música Libre", que fue asesinada y cuyo cadáver fue encontrado debajo de un puente en Chiloé el martes-, relató que su madre sostuvo una pelea con su agresor momentos antes del crimen.

El homicidio de Ascuí impactó a la comunidad chilota, tanto por el hallazgo de su cuerpo -que estaba maniatado y envuelto en una sábana- como por su trayectoria, pues vivía en la referida isla hace más de una década, trabajando en el rubro del turismo.

"Era una mujer de alma libre, muy cariñosa con sus cuatro hijos, pero quería paz, aventura. Por eso se fue de Santiago en busca de libertad. Vivió en Marbella, en Concón, Laguna Verde y finalmente nos dijo que encontró su paraíso en Castro. Llena de naturaleza", recuerda Spitzer, durante una entrevista con Emol.

Según ella, su madre le escribió por WhatsApp el viernes 21 de febrero en la noche, pero "ese día salí muy tarde del trabajo y nunca le respondí. Ya el sábado le mensajeé, y no me contestó. Misma cosa el lunes. Ahí ya me pareció raro, aunque pensé que quizás se había ido a una cabaña que ella tenía y donde no tenía nada de conexión".

Sin embargo, la pareja de Ascuí advirtió a Spitzer que ella seguía sin contestar, por lo que fue a su casa. Allí, encontró a un hombre colombiano al que la mujer le arrendaba la mencionada cabaña.

"(Ese hombre) le dijo que mi mamá había estado ebria porque había tomado mucho whisky y había decidido venirse a Santiago en auto. Raro, primero porque ella no tomaba whisky y segundo porque nunca llegó acá", contó Spitzer.

Luego del descubrimiento del cuerpo de Ascuí -ocurrido durante el megacorte de luz que afectó a casi todo el país-, "por suerte, se dilucidó todo. Volvieron a hablar con el colombiano porque era la última persona que la había visto. Y ahí hubo algunas incongruencias".

Posteriormente, cuando el sujeto se dirigió a una comisaría de Carabineros y confesó el crimen, "les contó que tuvieron una pelea por el arriendo, por dinero. Él se ofuscó y la agredió con un arma cortopunzante. Mi mamá igual intentó pelear, se arrancó a una pieza, pero él la siguió. Y ahí le propinó otras heridas. Él mismo contó que, al verla sufrir, decidió darle muerte, de una forma espantosa", relató la hija.

El imputado pasará a control de detención este domingo.