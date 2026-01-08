Fiscalía informó la muerte de uno de los cuatro baleados durante tiroteo en Meiggs

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía confirmó esta jornada que una de las cuatro personas que fueron baleadas durante el tiroteo registrado la noche del miercoles en el Barrio Meiggs perdió la vida.

Los afectados son presuntos cuidadores de los denominados "toldos azules" y fueron atacados en la calle Sazié, a donde llegó un tirador en scooter eléctrico que, posteriormente, abrió fuego.

Según las declaraciones del fiscal, Esteban Silva, aún no se tiene claridad respecto al detonante del altercado:"Pueden ser muchos y vamos a investigarlos todos evidentemente".

Entre ellos, las peores heridas se las llevó un ciudadano colombiano de 33 años, que recibió un impacto balístico en la cabeza y fue trasladado en estado grave al Hospital San Juan de Dios, ubicado en la comuna de Santiago.

En este contexto, pese a los esfuerzos médicos, el individuo falleció.

Luego de ratificar el deceso, el equipo ECOH confirmó que investiga lo ocurrido como un homicidio consumado y un triple homicidio frustrado.