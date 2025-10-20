Hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en San Bernardo

Un hombre de 34 años fue asesinado de un disparo en la cabeza la noche de este domingo en la comuna de San Bernardo, específicamente en el sector de Camino La Vara con la Ruta 5.

Según la información policial, el incidente ocurrió cuando la víctima, que no es residente del sector, se encontraba en la vía pública junto a un amigo, siendo atacado por al menos cuatro delincuentes cuando bajaba de un auto.

Los antisociales dispararon en varias ocasiones contra este hombre, quien resultó herido en su cabeza por uno de estos impactos. Pese a que fue trasladado de urgencia -por su propio amigo- hasta el Hospital El Pino, también en San Bernardo, perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

En cuanto a los detalles del crimen, la fiscal Claudia España, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), informó que "aparecen cuatro sujetos, y uno de ellos comienza a disparar reiteradamente en contra la víctima, hiriéndolo en la cabeza. Es socorrido por su amigo y trasladado al Hospital del Pino, donde fallece en el lugar".

Por el momento, la persecutora descartó vínculos de bandas criminales organizadas con este caso, que se registró en el mismo sector donde fue detenido el principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años de quien se desconoce su paradero desde el pasado 4 de octubre.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias del caso, que por ahora no tiene detenidos.