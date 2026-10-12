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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en San Joaquín

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La víctima se encontraba compartiendo con familiares y amigos en el exterior de su domicilio, en la población Legua Antigua.

Desconocidos llegaron en un vehículo blanco y efectuaron al menos cinco disparos contra la víctima.

Hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza en San Joaquín
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Un hombre fue asesinado de un disparo en la cabeza mientras compartía con familiares y amigos en el exterior de su domicilio, en la población Legua Antigua, comuna de San Joaquín.

El ataque ocurrió en calle Aysén, hasta donde llegó un vehículo blanco desde cuyo interior desconocidos efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó a la víctima. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga en dirección desconocida.

El comisario Cristopher Hidalgo, de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, detalló que el hombre "se encontraba en las afueras de su domicilio siendo sorprendido por sujetos desconocidos, quienes premunidos de un arma de fuego efectuaron al menos cinco disparos, hiriéndole de gravedad".

Tras el ataque, el hombre, de nacionalidad chilena y mayor de edad, fue trasladado al SAR Enrique Molina, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Por el momento, se desconocen las motivaciones del homicidio, mientras la PDI realiza diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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