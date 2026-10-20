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Tópicos: País | Policial | Homicidios

Hombre fue asesinado durante una riña en Plaza de Armas de Nueva Imperial

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima sufrió heridas de gravedad al recibir golpes en la cabeza y puñaladas.

Hombre fue asesinado durante una riña en Plaza de Armas de Nueva Imperial
 Cooperativa Regiones

La Brigada de Homicidios de la PDI trabaja en el lugar.

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Un hombre fue asesinado la madrugada de este martes al enfrascarse en una riña en la Plaza de Armas de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía.

Según información policial, la víctima sufrió heridas de gravedad al recibir golpes en la cabeza y puñaladas, falleciendo en el lugar.

La situación quedó al descubierto a primera hora de la mañana, cuando vecinos y trabajadores que se desplazaban hacia sus labores habituales advirtieron la presencia del cadáver tendido en el céntrico sector de la comuna.

Inicialmente, el procedimiento fue adoptado por personal de Carabineros. Posteriormente, el Ministerio Público dispuso el trabajo especializado de la Brigada de Homicidios de la PDI.

Las autoridades informaron sobre la detención de una persona presuntamente involucrada en el crimen.

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