Hombre murió acribillado al interior de su auto en Independencia

Un hombre fue asesinado a disparos al interior de su vehículo la noche de este sábado en la capitalina comuna de Independencia.

Según la información preliminar, el hecho se registró en Baldomero Flores con 2 Norte, cuando la víctima, que se encontraba al interior de su auto estacionado, fue atacada a disparos por sujetos que se movilizaban en otro vehículo por el sector.

Los vecinos relataron que se escucharon entre cinco a seis disparos, lo que inicialmente causó confusión entre quienes se encontraban en la calle. Al principio, creyeron que se trataba de fuegos artificiales, dado que un incidente de esta naturaleza era inusual en la zona.

Sin embargo, la percepción cambió cuando los sujetos involucrados en el ataque escaparon del lugar, momento en el que se percataron del fatal ataque a este hombre.

La Brigada de Homicidios de la PDI ya lidera las diligencias por este crimen, que por el momento no tiene detenidos.