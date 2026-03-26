Investigan hallazgo de cuerpo al interior de automóvil en Quinta Normal

Carabineros investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre al interior de un vehículo durante la madrugada de este jueves en la comuna de Quinta Normal.

La víctima, de aproximadamente 30 años, fue encontrada por vecinos en la intersección de Edison con Antonio Ebner, ya que les llamó la atención que el automóvil estuviera cubierto con una frazada.

El cuerpo tenía una herida de bala en la cabeza, por lo que se investiga cómo fue trasladado hasta el lugar o si el hecho ocurrió ahí mismo.