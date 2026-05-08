Investigan homicidio de comerciante venezolano en Padre Las Casas

La Brigada de Homicidios de la PDI, por orden de la Fiscalía de Temuco, está desplegada en la comuna de Padre Las Casas tras el hallazgo del cuerpo de un comerciante venezolano en el sector rural de Maquehue.

Según el reporte policial inicial, la víctima fue identificada como Orlando Antonio Montero Peña, de 52 años, un conocido vecino conocido en el sector, donde no solo residía, sino que también tenía un galpón dedicado a la fabricación de tinajas de madera.

El hallazgo se produjo durante la tarde de este viernes en la propiedad que el comerciante arrendaba. Los peritajes preliminares confirmaron la intervención de terceros tras verificar múltiples impactos balísticos.

Hasta el momento, la Fiscalía de Temuco no ha informado sobre personas detenidas.