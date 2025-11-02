Joven de 22 años fue asesinado a balazos en Recoleta

Un joven de 22 años fue asesinado, de al menos siete balazos, la madrugada de este domingo en la comuna de Recoleta.

Según información entregada, el hecho ocurrió cerca de la 01.30 de la madrugada, cuando Carabineros recibió la alerta de una persona herida por arma de fuego.

"Se informó que, en esta calle de la comuna de Recoleta, habría una persona lesionada por impacto de bala que fue trasladada posteriormente al SAR Zapadores, donde se constató su fallecimiento", relató el fiscal Cristian Toledo, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) del Ministerio Público.

"Los antecedentes que hemos recopilado dan cuenta de que esta persona transitaba por esta calle cuando sujetos, portando armas de fuego, al parecer con miras láser, habrían efectuado estos disparos causándole la muerte", agregó.

La víctima, de nacionalidad chilena y residente en el mismo sector, intentó escapar a pie, pero fue alcanzada por los disparos.

En el sitio del suceso, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) trabaja junto al Ministerio Público recopilaron evidencia balística y revisaron cámaras de seguridad del área para determinar la dinámica exacta del ataque.

"La víctima tiene antecedentes. Se está vinculando o estableciendo si esto tiene que ver con rencillas en relación con grupos delictuales del sector", finalizó el fiscal Toledo.