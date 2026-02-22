Joven de 24 años murió baleado a las afueras de vivienda en Puerto Varas

Un joven de 24 años y con antecedentes penales murió a las afueras de una vivienda tras recibir disparos en la comuna de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

La víctima fue hallada sin vida por Carabineros, que acudió a la esquina de las calles Emilio Luppi e Hijos Ilustres, en la Villa Centenario- para atender el procedimiento por homicidio. Allí, constató que el cuerpo tenía impactos balísticos.

"Esta persona mantenía diversos antecedentes policiales. Carabineros aisló el sitio del suceso y desarrolló diligencias autónomas, levantando la información inicial respecto de los hechos ocurridos", informó el mayor Félix Sánchez, comisario de la Primera Comisaría de Puerto Varas.

En añadidura, el fiscal jefe de Puerto Varas, Luis Barría, se constituyó en el sitio del suceso y dispuso el resguardo del área junto con la concurrencia del OS-9 de Carabineros, Labocar y el Servicio Médico Legal.

"Se recibe por parte de Carabineros la información de que habría una persona fallecida en la comuna de Puerto Varas por dos impactos balísticos. Por lo cual, este fiscal se constituye en el sitio del suceso y dispone inmediatamente el resguardo del mismo", informó el persecutor.

"En este momento, se están desarrollando una serie de diligencias con el fin de dar con el paradero de los autores de estos disparos, en distintas partes de la comuna y otros sectores alrededores de la misma", añadió.