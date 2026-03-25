Joven fue asesinado en su vehículo en Cerro Navia

Un hombre de 20 años fue asesinado durante la madrugada de este miércoles en la vía pública en la comuna de Cerro Navia.

El hecho ocurrió en la calle Mejillones, donde se descubrió el cuerpo al interior de un vehículo.

El fiscal Rubén Salas detalló que "la información que tenemos hoy día es preliminar, tiene que ver con que se encontró una víctima al interior de un vehículo con una herida a bala. Hay una bala percutida, que es el impacto que recibió la víctima y algún otro antecedente podría ser que esto está relacionado con un robo de vehículo u otras especies".

"La víctima no pertenece a este sector, sí constantemente venía a este sector, es un joven de 20 años de edad y que tenía algunos antecedentes por delitos comunes, no está relacionado directamente con crimen organizado", puntualizó.