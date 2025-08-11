La Pintana: Dos hombres y una mujer fueron baleados frente a un almacén

Dos hombres y una mujer fueron baleados este lunes, frente a un almacén, en la intersección de las calles El Olivo y El Lingue, en la Población El Castillo de la comuna de La Pintana.
El OS9 de Carabineros y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía se encuentran investigando este hecho, caratulado como un triple homicidio frustrado.
Según información preliminar, a las 18:40 horas ingresó al Hospital Padre Hurtado un hombre adulto con un impacto de bala, y cinco minutos más tarde ingresó una segunda víctima con dos impactos balísticos en el cuerpo.
@ECOH_FiscaliaRM se encuentra en la población El Castillo, en La Pintana, por un triple homicidio frustrado, con arma de fuego, en contra de dos hombres y una mujer, quienes se encontraban al exterior de un almacén. Se trabaja con equipos del OS9 y Labocar de @Carabdechile pic.twitter.com/uR7SvvvTEJ— ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) August 12, 2025