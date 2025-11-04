Locatario murió acribillado en plena vía pública de Conchalí

Un hombre de 50 años murió tras ser acribillado afuera de su local comercial, en plena vía pública de la comuna de Conchalí.

El ataque ocurrió el lunes en la tarde en Avenida El Guanaco con Cacique de Arauco, cuando un grupo de desconocidos bajó de un vehículo y disparó varias veces contra la víctima.

Los impactos lo dejaron con graves lesiones a la altura del tórax, que finalmente le provocaron la muerte en el Cesfam local.

"Hemos establecido la presencia de múltiple evidencia balística, entre vainillas, encamisados y cartuchos de proyectiles balísticos, además de evidencia hematológica que guarda relación con el ataque", indicó el comisario Juan Serené, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La víctima, de nacionalidad chilena, contaba con diversos antecedentes policiales, aunque ninguno vigente.

De todos modos, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la PDI no descartan que el hecho se tratara de un ajuste de cuentas.