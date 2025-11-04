Luciano Cruz-Coke y presunto homicidio de primo y sobrinos: "Es una tragedia macabra"

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) se refirió este martes al homicidio de su primo Eduardo y de dos sobrinos de 17 años en La Reina, cuyo vuelco en el caso "se encuadra dentro de lo que muchos en la familia pensábamos".

El hecho, que era investigado como un parricidio con posterior suicidio, dio un giro este lunes tras la detención de Jorge Ugalde, de 57 años, cuñado de la víctima, quien se convirtió en principal sospechoso luego que su versión de los hechos (entregada a la PDI) no concordara con la investigación de la Fiscalía Oriente y la recolección de pruebas.

Luciano Cruz-Coke aseguró que "Eduardo era una persona incapaz de tocar a sus hijos, una persona de corazón enorme".

"Esto ha sido una tragedia macabra que involucra la muerte y, aparentemente, el homicidio de no solamente mi primo, sino de sus dos hijos, a quienes adoraba", sostuvo.

"Naturalmente, como familia, la verdad es que la idea de que Eduardo pudo haber asesinado a sus hijos nunca nos hizo mucho sentido", aseveró.

El senador dijo esperar "que se siga adelante con la investigación y quienes deban responder por este triple homicidio, como está siendo recaratulado, lo hagan ante la Justicia".

Una hermana del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke (aún no detenida) y su marido, Jorge Ugalde, figuran ahora como imputados en la causa. (Foto: TVN)

Ugalde fue detenido este lunes en su domicilio, luego que no se encontrara el arma blanca con el que se cometió el delito y se conociera la existencia de rencillas económicas entre los involucrados.

Asimismo, Trinidad, hermana de Eduardo Cruz-Coke y esposa del sospechoso, también es investigada en el caso y se encuentra en calidad de imputada, aunque aún no es detenida.

El imputado está siendo formalizado este martes en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago y se espera que el Ministerio Público entregue más detalles sobre la investigación al término de la audiencia.