Mujer falleció durante turbazo a su casa en San Bernardo

Una adulta mayor, de 71 años de edad, falleció tras vivir un violento asalto en su casa en la comuna de San Bernardo, Región Metropolitana.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió en la vivienda de un matrimonio de adultos mayores, ubicado en la intersección de las calles Colbún y Mateo de Toro y Zambrano, donde una pareja de ladrones llegó en motocicleta e ingresó al domicilio rompiendo uno de los ventanales.

El fiscal Pedro Aravena, de la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente, detalló que "a través del patio posterior accedieron a la puerta de la cocina, que tiene un vidrio, lo rompieron e ingresaron, llegaron hasta el dormitorio matrimonial donde se encontraban las dos víctimas. Los intimidaron, los violentaron, golpearon al caballero, intimidaron a la víctima, los cubrieron con frazadas".

Fue en ese momento, cuando la mujer "sufrió un colapso y falleció en el lugar".

En tanto, los delincuentes sustrajeron la llave del vehículo y se lo llevaron.

Vecinos del sector dieron aviso a Carabineros, quienes llegaron justo cuando estaban huyendo con el auto de la víctima.

"(Los funcionarios) los interceptaron, de manera que dejaron el vehículo abandonado e intentaron huir en la motocicleta con la que habían llegado, pero tampoco pudieron porque estaban bloqueados. De manera que huyeron los dos a pie en direcciones distintas y por eso mismo no pudieron ser aprehendidos", señaló el persecutor.

El Ministerio Público instruyó al Laboratorio de Criminalística de Carabineros para esclarecer el hecho.