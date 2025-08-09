Síguenos:
Ver más de la Región del Biobío
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Mujer fue asesinada a disparos en Chiguayante

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Recibió entre tres y cinco impactos de sujetos desconocidos que la abordaron en vehículo.

Vecinos la auxiliaron y la trasladaron al SAR Chiguay, pero no fue suficiente para salvarle la vida.

Mujer fue asesinada a disparos en Chiguayante
 @FiscaliaBioBio (X)

Este homicidio es el número 20 registrado durante los últimos dos meses en la provincia de Concepción.

Una mujer de 31 años fue asesinada a disparos cuando volvía a su casa en el sector de la Villa Los Presidentes, en la comuna de Chiguayante (Región del Biobío).

Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando la víctima fue abordada por un vehículo desde el cual sujetos desconocidos abrieron fuego y le propinaron entre tres a cinco balazos.

"Vecinos auxiliaron a la mujer y la trasladaron hasta el Servicio de Alta Resolución y Urgencia (SAR) Chiguay, donde lamentablemente se constató su fallecimento", dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, Enrique Guzmán.

"Este es un trabajo investigativo en etapa de desarrollo. Los detectives continúan las diligencias para establecer los motivos en los que murió esta persona, la dinámica y la identidad de los responsables", añadió.

Línea investigativa "está abierta"

La fiscal ECOH Carmen Luz Flores precisó que "los familiares (de la víctima fatal) se percataron de esto porque fueron alertados por los vecinos".

"La línea investigativa está abierta, tendiente a ubicar testigos, cámaras de seguridad y otros antecedentes".

Este homicidio es el número 20 registrado durante los últimos dos meses en la provincia de Concepción.

