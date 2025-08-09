Mujer fue asesinada a disparos en Chiguayante

Una mujer de 31 años fue asesinada a disparos cuando volvía a su casa en el sector de la Villa Los Presidentes, en la comuna de Chiguayante (Región del Biobío).

Los hechos ocurrieron en la madrugada, cuando la víctima fue abordada por un vehículo desde el cual sujetos desconocidos abrieron fuego y le propinaron entre tres a cinco balazos.

"Vecinos auxiliaron a la mujer y la trasladaron hasta el Servicio de Alta Resolución y Urgencia (SAR) Chiguay, donde lamentablemente se constató su fallecimento", dijo el jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Concepción, Enrique Guzmán.

"Este es un trabajo investigativo en etapa de desarrollo. Los detectives continúan las diligencias para establecer los motivos en los que murió esta persona, la dinámica y la identidad de los responsables", añadió.

El ECOH de la Fiscalía Regional junto a la BH de la PDI realizan diligencias investigativas por el homicidio de una mujer de 31 años de edad con al menos tres disparos en Chiguayante esta madrugada. La víctima fue ingresada al SAR del sector Chiguay donde se constató la muerte. pic.twitter.com/6clLSfvLo2 — Fiscalía del Bío Bío (@FiscaliaBioBio) August 8, 2025

Línea investigativa "está abierta"

La fiscal ECOH Carmen Luz Flores precisó que "los familiares (de la víctima fatal) se percataron de esto porque fueron alertados por los vecinos".

"La línea investigativa está abierta, tendiente a ubicar testigos, cámaras de seguridad y otros antecedentes".

Este homicidio es el número 20 registrado durante los últimos dos meses en la provincia de Concepción.