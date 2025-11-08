Puerto Montt: Joven fue asesinado por delincuentes para robarle la mochila

La Fiscalía abrió una investigación por el homicidio de un joven en la comuna de Puerto Montt, quien fue asaltado y apuñalado a plena luz del día.

El trágico suceso ocurrió pasado el mediodía de este viernes en la intersección de Santa María con Calbuco, cuando el hombre, de entre 20 y 30 años de edad, fue abordado por delincuentes que buscaban arrebatarle su mochila.

"(La víctima fue) abordada por dos personas quienes, premunidas de armas blancas, lo agreden, le provocan múltiples lesiones que finalmente ocasionaron su muerte en el mismo lugar", señaló el fiscal de Puerto Montt Joaquín Yáñez.

Tras el ataque, y ante la rápida reacción de la comunidad, un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba en el sector intentó seguir al homicida, pero lamentablemente perdió su rastro.

Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para asistir al joven herido, desplegando maniobras de reanimación por más de 10 minutos, sin éxito.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Puerto Montt, se dispuso de un equipo especializado de Carabineros para abordar la dinámica del asalto y posterior homicidio. Los trabajos de investigación quedaron a cargo de unidades de alto nivel, incluyendo el Laboratorio de Criminalística (Labocar), el OS9 y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.

El objetivo primordial de la Fiscalía y las unidades policiales es esclarecer la dinámica del violento asalto y lograr la detención de los responsables.