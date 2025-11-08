Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.5°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Homicidios

Puerto Montt: Joven fue asesinado por delincuentes para robarle la mochila

Publicado:
| Periodista Radio: María Soledad Lorca
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

La víctima fue abordada y apuñalada por dos asaltantes a plena luz del día.

Pese a la rápida llegada de Carabineros y el SAMU, murió en el lugar tras más de 10 minutos de maniobras de reanimación sin éxito.

Puerto Montt: Joven fue asesinado por delincuentes para robarle la mochila
 Mika Baumeister, unsplash.com (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Fiscalía abrió una investigación por el homicidio de un joven en la comuna de Puerto Montt, quien fue asaltado y apuñalado a plena luz del día.

El trágico suceso ocurrió pasado el mediodía de este viernes en la intersección de Santa María con Calbuco, cuando el hombre, de entre 20 y 30 años de edad, fue abordado por delincuentes que buscaban arrebatarle su mochila.

"(La víctima fue) abordada por dos personas quienes, premunidas de armas blancas, lo agreden, le provocan múltiples lesiones que finalmente ocasionaron su muerte en el mismo lugar", señaló el fiscal de Puerto Montt Joaquín Yáñez.

Tras el ataque, y ante la rápida reacción de la comunidad, un efectivo de la Policía de Investigaciones (PDI) que se encontraba en el sector intentó seguir al homicida, pero lamentablemente perdió su rastro.

Carabineros y personal del SAMU llegaron al lugar para asistir al joven herido, desplegando maniobras de reanimación por más de 10 minutos, sin éxito.

Por instrucción de la Fiscalía Local de Puerto Montt, se dispuso de un equipo especializado de Carabineros para abordar la dinámica del asalto y posterior homicidio. Los trabajos de investigación quedaron a cargo de unidades de alto nivel, incluyendo el Laboratorio de Criminalística (Labocar), el OS9 y la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros.

El objetivo primordial de la Fiscalía y las unidades policiales es esclarecer la dinámica del violento asalto y lograr la detención de los responsables.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada