Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado
Santiago19.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Ver más de la Región de Magallanes
Tópicos: País | Policial | Homicidios

Punta Arenas: Hombre que asesinó a otro con dos cuchillos carniceros arriesga 20 años de cárcel

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Jonathan Briones Orellana fue declarado culpable de homicidio simple de Leonardo Navarro Barrientos, cometido en marzo de 2025.

La sentencia se conocerá la próxima semana.

Punta Arenas: Hombre que asesinó a otro con dos cuchillos carniceros arriesga 20 años de cárcel
 ATON (referencial)

Víctima y victimario se enfrentaron en una riña, tras la cual el criminal fue a su casa a buscar las armas cortopunzantes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas dictó un veredicto condenatorio unánime en contra de un imputado identificado como Jonathan Daniel Briones Orellana, quien fue sometido a juicio por un delito de homicidio simple cometido en marzo de 2025 en perjuicio de Leonardo Vladimir Navarro Barrientos.

Al cabo de tres jornadas de juicio, el tribunal dio por acreditado que el imputado y la víctima se involucraron en una riña en la intersección de Avenida España con Errázuriz, en Punta Arenas, y ésta derivó en el asesinato.

Tras la pelea, el imputado "se dirigió a su domicilio, desde donde salió portando dos cuchillos carniceros con los que atacó reiteradamente a la víctima, provocándole más de ocho lesiones cortopunzantes que, finalmente, le causaron la muerte", explicó el fiscal Fernando Dobson.

La víctima, de 29 años, fue asistida por personal del SAMU y trasladada hasta el Hospital Clínico de Magallanes, donde se constató su deceso debido a la gravedad de sus lesiones.

El fiscal Dobson destacó que "el veredicto rechaza todas las circunstancias atenuantes planteadas por la defensa", y dijo esperar "que se imponga una pena de 20 años" de cárcel.

La lectura de la sentencia se realizará el 11 de febrero.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada