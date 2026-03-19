Quilicura: Conductor falleció tras ser apuñalado en su vehículo

Un ciudadano haitiano falleció en un Cesfam de Quilicura luego de ser apuñalado en su vehículo durante la madrugada de este jueves, en un hecho que es investigado como un posible intento de robo.

El hecho fue descubierto por trabajadores de una empresa en Avenida Colo Colo, hasta donde llegó la víctima pidiendo ayuda, herido en dos ocasiones con un arma blanca.

El hombre fue trasladado al recinto cercano, donde falleció por la gravedad de sus lesiones.