Rancagua: PDI detuvo a dos hermanos por homicidio y balacera a plena luz del día

La Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a dos hermanos acusados de protagonizar una balacera ocurrida el 10 de septiembre en el Pasaje 10 de la Villa Las Rosas, en el sector oriente de Rancagua, que terminó con una mujer fallecida y un hombre herido.

El fiscal Carlos López informó que el crimen se enmarca "en una dinámica de rencillas anteriores que tenían estas familias. Ese día culminó en que estos sujetos -en compañía de otro hermano y el padre de ellos- fueron hasta la casa de las víctimas y, todos premunidos de armas de fuego, realizaron diversos disparos, dando muerte a una mujer y también dejaron herido a su pareja".

"Son casos bastante graves porque se produjeron alrededor de las 2 de la tarde en un pasaje muy pequeño de esa población de Rancagua, donde había niños jugando y personas que trabajan y que circulan por ese sector. (Afortunadamente) no resultaron más personas heridas", agregó el persecutor.

Los imputados, de 22 y 23 años, quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por los delitos de homicidio consumado, homicidio frustrado y porte ilegal de armas de fuego.

Personal policial levantó, desde el lugar donde ocurrió el ataque, 12 vainillas y dos municiones sin percutar, además de revisar las cámaras de seguridad del sector, que registraron los disparos contra el inmueble de las víctimas.