La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga una riña que este miércoles dejó un fallecido y dos heridos en la intersección de Curaco de Vélez con Santa Rosa, en Puente Alto.

Según información preliminar, el enfrentamiento se originó presuntamente a raíz de un intento de robo y los tres involucrados llegaron hasta el SAPU Karol Wojtyła, donde se constató que dos presentaban lesiones leves por arma cortopunzante, mientras que el tercero murió debido a la gravedad de sus heridas.