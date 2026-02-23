Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago18.9°
Humedad58%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Homicidios

San Bernardo: Hombre fue asesinado a balazos tras persecución hasta su casa

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La víctima fue atacada al abordar su motocicleta y, pese a refugiarse en su domicilio, fue ultimada por los agresores que lo persiguieron.

San Bernardo: Hombre fue asesinado a balazos tras persecución hasta su casa
 ATON (referencial)

La PDI investiga el caso y no descarta un ajuste de cuentas.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre de 33 años murió baleado en la capitalina comuna de San Bernardo este domingo, en un crimen que destaca por la violencia de los delincuentes, que incluso persiguieron a la víctima al interior de su vivienda.

El suceso tuvo lugar en la intersección de calle 1° de Mayo, en la intersección con Diego Portales.

Según los antecedentes recopilados, el afectado se disponía a subir a su motocicleta al salir de su domicilio cuando fue interceptado por un vehículo, desde donde un grupo de antisociales le disparó en reiteradas ocasiones.

A pesar de las graves heridas sufridas, el hombre logró escapar de manera momentánea, buscando refugio en su hogar. Sin embargo, sus atacantes no desistieron y lo persiguieron hasta el interior del inmueble, donde finalmente le dieron muerte.

"La víctima trató de refugiarse en su domicilio y este sujeto lo siguió hasta el interior del inmueble y le volvió a propina por lo menos dos impactos balísticos", detalló el comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La investigación de este caso ha quedado a cargo de un equipo conjunto de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Las autoridades no descartan que el brutal ataque esté ligado a un eventual ajuste de cuentas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada