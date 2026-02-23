San Bernardo: Hombre fue asesinado a balazos tras persecución hasta su casa

Un hombre de 33 años murió baleado en la capitalina comuna de San Bernardo este domingo, en un crimen que destaca por la violencia de los delincuentes, que incluso persiguieron a la víctima al interior de su vivienda.

El suceso tuvo lugar en la intersección de calle 1° de Mayo, en la intersección con Diego Portales.

Según los antecedentes recopilados, el afectado se disponía a subir a su motocicleta al salir de su domicilio cuando fue interceptado por un vehículo, desde donde un grupo de antisociales le disparó en reiteradas ocasiones.

A pesar de las graves heridas sufridas, el hombre logró escapar de manera momentánea, buscando refugio en su hogar. Sin embargo, sus atacantes no desistieron y lo persiguieron hasta el interior del inmueble, donde finalmente le dieron muerte.

"La víctima trató de refugiarse en su domicilio y este sujeto lo siguió hasta el interior del inmueble y le volvió a propina por lo menos dos impactos balísticos", detalló el comisario Ricardo Acuña, de la Brigada de Homicidios de la PDI.

La investigación de este caso ha quedado a cargo de un equipo conjunto de la PDI y el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

Las autoridades no descartan que el brutal ataque esté ligado a un eventual ajuste de cuentas.