Tribunal amplió detención de mujer acusada de doble parricidio en Chiguayante

En la Región del Biobío había gran expectación por la formalización de la mujer de 64 años investigada por el doble parricidio de sus hijos de 39 y 33 años ocurrido la tarde del viernes en Chiguayante, pero finalmente el tribunal decidió ampliar su detención por 72 horas a petición del Ministerio Público.

La mujer fue detenida durante el fin de semana en la Región de Ñuble, específicamente en la localidad de Tanilvoro, comuna de Coihueco, donde pidió prestado un teléfono en un local comercial.

La dueña del negocio, Pamela Álvarez, fue clave en la identificación de la sospechosa, al notar que se encontraba en un estado extraño y con la ropa sucia en la espalda. Tras escuchar el mensaje que la mujer transmitió a su hermano, la comerciante sospechó que podía tratarse de la persona buscada en Concepción.

La comerciante relató que la mujer le pidió que llamara a su hermano para saber si quería hablar con ella, a lo que él respondió afirmativamente y preguntó dónde se encontraba. "Le indiqué que estaba en Tanilvoro, cerca de Las Mariposas. Entonces él me dice: '¿Puedo tener comunicación con usted en el rato que yo vaya viajando a buscar mi hermana?' Yo le pregunté: '¿Y usted, de dónde viene?' 'De Concepción', me dijo".

En ese momento comenzó a sospechar de la mujer: "Me tinca que la señora que andan buscando es ella. Igual empecé a asustarme de que podía tener algún arma, un cuchillo, y la señora me dijo: 'ya, voy a esperar afuerita mientras viene mi hermano a buscarme'", relató Álvarez.

Finalmente, fue su esposo quien alertó a Carabineros, cuyo retén se encontraba a solo 500 metros del local. En la detención, la imputada fue sorprendida con un arma de fuego entre sus pertenencias.

Ampliación de la detención

La formalización estaba programada para hoy, martes. Sin embargo, el fiscal Jorge Lorca explicó que la ampliación de la detención responde a la necesidad de realizar nuevas diligencias: "Principalmente dado el desenlace fatal de la segunda víctima, es necesario practicarle también la autopsia".

"Se han recuperado proyectiles balísticos de los cuerpos de las víctimas, existen dos armas aparentemente involucradas, por lo tanto, es necesario que la policía haga el cotejo para determinar si son esas las armas con las cuales se dio muerte a estas dos personas", concluyó Lorca.

Las indagatorias se centran en dos armas: la que portaba la mujer al momento de su captura y otra encontrada en el domicilio donde ocurrió el crimen.

La formalización de cargos quedó fijada para el viernes a las 11:00 en el Juzgado de Garantía de Chiguayante. Por orden del tribunal, la identidad de la imputada se mantiene en reserva.