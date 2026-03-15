Inquilino provocó incendio en vivienda tras discusión con la dueña en la comuna de Santiago

Dos incendios se registraron de forma simultánea el domingo en las comunas de Santiago y San Joaquín, lo que movilizó a equipos de Bomberos de la Región Metropolitana.

Uno de los siniestros ocurrió en una casa ubicada en la intersección de Arauco con Santiago Concha, en la comuna de Santiago.

De acuerdo con información preliminar entregada por vecinos del sector, el inmueble corresponde a una vivienda donde se arriendan habitaciones y, tras una discusión entre uno de los inquilinos y la dueña del lugar por conflictos de convivencia, el sujeto habría rociado líquido acelerante, iniciando el incendio.

Según los primeros antecedentes, al individuo se le habría pedido abandonar la vivienda, situación que habría provocado su reacción.

Uno de los residentes detalló el comportamiento del sospechoso: "Esta persona llegó ayer en estado de ebriedad, consumió cocaína y fue prepotente con la dueña, quien le pidió que mantuviera un silencio y un orden prudente debido a la hora, porque era la una de la mañana".

El testigo agregó que en la mañana sostuvieron una conversación como vecinos, pero "él no se la tomó muy bien, se la tomó bastante a pecho. Fingió que iba a realizar una compra, dejó las puertas abiertas, sin candados ni nada, pero en su pieza originó un foco. Él vivía en la segunda pieza a mano derecha, yo vivo en la primera y me percaté porque estaba acostado y escuché un chispazo, como si un cable hubiera reventado".

Hasta ahora no se reportan personas lesionadas, registrándose solo daños materiales en la estructura, mientras que Carabineros realiza diligencias para dar con el paradero del presunto responsable

Incendio en acopio municipal

Una segunda emergencia se registró simultaneamente en la intersección de Sierra Bella con Las Industrias, en la comuna de San Joaquín.

En ese lugar existe un espacio municipal utilizado para almacenar basura recolectada, que posteriormente es retirada por el departamento de Aseo y Ornato.

Según información preliminar, el incendio fue iniciado de forma intencional por una persona en situación de calle que frecuenta el sector.

Al igual que en el primer caso, no se reportaron personas lesionadas, mientras Bomberos continúa trabajando para controlar la emergencia y esclarecer el origen del fuego.