Al menos 70 locales afectados dejó incendio en la Vega Central

Al menos 70 locales resultaron afectados por un incendio en la Vega Central, en la comuna de Recoleta.

La emergencia se originó en la madrugada en la esquina de las calles Salas con Lastra y movilizó al menos a 16 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que incluso tuvieron apoyo de personal de Bomberos de La Granja, de Ñuñoa y del Cuerpo Metropolitano Sur.

Si bien hubo dificultades de acceso al lugar del siniestro y problemas en el funcionamiento de grifos de agua -teniendo que combatir las llamas con ayuda de camiones aljibes-, el incendio fue circunscrito.

"Las mismas máquinas que llegaron al principio generaron un cuello de botella en las calles y algunos grifos no respondieron bien", dijo el segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Juan Pablo Slako.

Pese a todo, dos voluntarios de Bomberos quedaron heridos levemente y fueron trasladados a la Mutual de Seguridad.

Comerciantes afectados prefieren reconstrucción de locales en vez de instalar carpa

En tanto, Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, agregó que "Bomberos está trabajando en asegurar cada una de las zonas afectadas y, al mismo tiempo, verificar las condiciones de la estructura", explicó.

Asimismo, el representante del Ejecutivo informó que fueron cuatro los sectores o "naves" involucrados en el incendio.

Las autoridades barajan la posibilidad de instalar una carpa en la zona de los estacionamientos para los comerciantes damnificados, pero muchos de ellos no están de acuerdo y prefieren que los trabajos de remoción y reconstrucción se haga en los locales originales.

"Se ve la posibilidad de habilitar un espacio temporal, pero, en lo principal, lo que nos queda como municipio es estar con nuestros equipos de emergencia y ver todas las ayudas", dijo el alcalde de Recoleta, Fares Jadue.

En cuanto al origen de la emergencia, si bien los locatarios alegan sobre malas conexiones eléctricas, Bomberos lleva a cabo las diligencias para determinarlo.

Por su parte, la Fiscalía también instruyó diligencias al Laboratorio de Crimnialística y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para determinar quiénes fueron los posibles responsables.