Compañías telefónicas liberan datos y reponen servicios a deudores de Ñuble y Biobío

Las compañías telefónicas WOM, Claro, Movistar y Entel anunciaron distintas medidas de apoyo -como liberación de datos y reposición de servicios cortados por deuda- para los usuarios afectados por los incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío.

WOM

WOM informó que esta jornada liberaron "el tráfico de datos -internet-, llamadas y servicio de WhatsApp para todos nuestros clientes prepago que viven en las comunas afectadas"; y que reactivaron "el servicio para clientes que se encontraban suspendidos por no pago".

"Recomendamos el uso de los mensajes de texto (SMS) durante esta situación de emergencia", dijo el CEO de la telefónica, Chris Bannister. Y añadió: "Nos sumamos al llamado del Gobierno, quienes indican la importancia de estar atentos a las alertas de evacuación SAE (Sistema de Alerta de Emergencias)".

La compañía también activó el roaming de emergencia nacional.

Claro

Claro, por su parte, liberó el tráfico a clientes con deuda y activó una bolsa de 10 gigabytes para clientes prepago.

"Las acciones están destinadas a las comunas de Penco, Tomé, Florida, Laja y Santa Juana, y buscan apoyar tanto a los habitantes como a los equipos de emergencia", señaló la marca en un comunicado.

"El plan de acción técnico prioriza la liberación de servicios en las comunas rurales de la región, dejando la liberación del Gran Concepción como última instancia operativa. Estas medidas se mantendrán vigentes hasta el próximo 20 de enero", agregó Claro.

"Además, como parte del apoyo técnico en la zona, Claro desplegó un carro móvil en el sector de Trinitarias en Concepción -uno de los más afectados por los incendios- para brindar apoyo de conectividad a sus vecinos", afirmó.

"Este carro está equipado con tecnología 3G, 4G y respaldo satelital, y permite ofrecer cobertura para llamadas, datos y mensajería incluso cuando las antenas tradicionales quedan fuera de servicio. También posee autonomía energética de hasta 48 horas, lo que garantiza la continuidad de la comunicación sin requerir recarga inmediata", comunicó Claro.

"A su vez, puede entregar conectividad a usuarios de otras compañías cuando se activa el Roaming Automático de Emergencia, permitiendo que toda la población afectada mantenga comunicación básica (incluso de otras compañías móviles)", cierra la misiva.

Movistar

Movistar, en tanto, activó bolsas con gigas de internet y minutos libres gratis para los clientes prepago de las regiones del Ñuble y Biobío.

También activó el roaming de emergencia, inhibió acciones de cobranza y repuso los servicios que fueron cortados a clientes por deuda.

Entel

Por último, Entel puso en marcha su plan Primera Respuesta, que libera los servicios móviles por el plazo de siete días en las comunas de Penco, Tomé, Concepción, Laja, Santa Juana, Florida, Nacimiento, Ránquil y Quillón.