Equipos de búsqueda hallaron cadáver a una semana de incendio y derrumbe en Santiago Centro

Equipos de emergencia recuperaron este martes uno de los dos cuerpos desaparecidos tras el incendio con derrumbe que, el pasado 6 de abril, afectó a un inmueble en la intersección de Catedral con Cumming, en la comuna de Santiago.

El hallazgo se concretó cerca de las 15:00 horas, luego de una compleja operación para estabilizar la estructura, que presentaba un alto riesgo de colapso.

Arturo Urrutia, director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, detalló a Cooperativa que el operativo ha sido "muy planificado", involucrando a 35 especialistas del Servicio de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos (USAR, por sus siglas en inglés), personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) e inspectores municipales.

Para garantizar la seguridad de los rescatistas, fue necesario asegurar la zona con alzaprimas antes de proceder con la remoción de escombros.

El siniestro dejó 47 damnificados y, según reportes de vecinos, una segunda persona —presumiblemente una adulta mayor— aún permanece desaparecida.

El cuerpo recuperado está siendo periciado por el Labocar, mientras el municipio confirmó que costeará los gastos fúnebres y apoyará a las familias afectadas.

Las labores de búsqueda continuarán "no más allá de las 20:00 horas" y, de no obtener resultados positivos, se reanudarán a primera hora de este miércoles, señaló Urrutia.