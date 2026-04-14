Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago25.0°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Policial | Incendios

Equipos de búsqueda hallaron cadáver a una semana de incendio y derrumbe en Santiago Centro

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Las labores se centran ahora en dar con el paradero de una segunda persona, presuntamente una adulta mayor, que aún permanece bajo los escombros.

El municipio confirmó que mantendrá la asistencia para las 47 personas que perdieron su hogar en el siniestro el 6 de abril pasado.

Equipos de búsqueda hallaron cadáver a una semana de incendio y derrumbe en Santiago Centro
 @cbsantiago

Personal de emergencias debió estabilizar la estructura con alzaprimas para trabajar de forma segura ante el inminente riesgo de nuevos derrumbes.

contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Equipos de emergencia recuperaron este martes uno de los dos cuerpos desaparecidos tras el incendio con derrumbe que, el pasado 6 de abril, afectó a un inmueble en la intersección de Catedral con Cumming, en la comuna de Santiago.

El hallazgo se concretó cerca de las 15:00 horas, luego de una compleja operación para estabilizar la estructura, que presentaba un alto riesgo de colapso.

Arturo Urrutia, director de Seguridad de la Municipalidad de Santiago, detalló a Cooperativa que el operativo ha sido "muy planificado", involucrando a 35 especialistas del Servicio de Búsqueda y Rescate Urbano de Bomberos (USAR, por sus siglas en inglés), personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) e inspectores municipales.

Para garantizar la seguridad de los rescatistas, fue necesario asegurar la zona con alzaprimas antes de proceder con la remoción de escombros.

El siniestro dejó 47 damnificados y, según reportes de vecinos, una segunda persona —presumiblemente una adulta mayor— aún permanece desaparecida.

El cuerpo recuperado está siendo periciado por el Labocar, mientras el municipio confirmó que costeará los gastos fúnebres y apoyará a las familias afectadas.

Las labores de búsqueda continuarán "no más allá de las 20:00 horas" y, de no obtener resultados positivos, se reanudarán a primera hora de este miércoles, señaló Urrutia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada