Explosión por acumulación de gas dejó tres heridos en Barrio Meiggs

Tres personas resultaron lesionadas luego de una explosión que derivó en un incendio durante este miércoles en el sector de Meiggs, en la comuna de Santiago.

El hecho ocurrió en un restaurant chino ubicado en la intersección de Bascuñán Guerrero con Sazié, donde se produjo una acumulación de gas.

El teniente coronel de Carabineros, Bernardo Leiva, precisó que "personal de Bomberos se encuentra trabajando por una explosión de gas, la cual afecta a tres personas que se encuentran lesionadas. Hasta el momento tenemos a una persona con el 14 por ciento de su cuerpo quemado, está fuera de riesgo vital, siendo atendida en la Mutual de Seguridad, y tenemos a otras dos personas con lesiones de carácter leve".

Al menos 14 compañías de Bomberos trabajaron en el lugar para combatir las llamas.