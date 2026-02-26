Gran incendio destruyó fábrica textil en Independencia

Un incendio de grandes dimensiones se desató esta mañana en la intersección de Avenida Domingo Santa María con calle Nueva 5, en la comuna de Independencia.

Al menos 18 compañías de Bomberos trabajan en el combate de las llamas, que -según información preliminar- se iniciaron en la fábrica textil Italmod.

La emergencia obligó a la evacuación de viviendas cercanas y mantiene cortado el tránsito por Domingo Santa María entre Las Cañas y Salomón Sack, detalló Transporta Informa.

"Todos los domicilios son muy colindantes, los divide solamente una pared y son de material liviano", señaló el comandante Giorgio Tromben, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Asimismo, la emergencia "se encuentra contenida. No existe peligro de propagación ya a la misma empresa y sus dependencias posteriores, que son en el lado que sigue, son como varias naves de bodega, la cual la tenemos ya contenida".

No se registran civiles ni personal de Bomberos lesionados, excepto un hombre que fue atendido por inhalación de humo.