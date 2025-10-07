Incendio afecta a edificio contiguo al Ministerio de Justicia

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 10 Compañías ante #incendio en edificio público de calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago . @Comandantecbs @Muni_Stgo #EmergenciasCBS pic.twitter.com/PjjJSihUry

Una alarma de incendio se activó la tarde de este martes en un edificio colindante al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en calle Morandé 107, en el centro de Santiago.

SALE K-4, X-3, K-2 A INCENDIO MORANDÉ / MONEDA https://t.co/nwqGne9MJ2 — Bomberos de Santiago (@CentralCBS) October 7, 2025

Carabineros detalló que el hecho provocó la evacuación preventiva de cerca de 300 trabajadores del edificio afectado y de dependencias cercanas, mientras los equipos de Bomberos controlaban la situación.

El motivo de la evacuación en la sede ministerial se debe a que el sistema de ventilación de ambos edificios está conectado, lo que facilitó la propagación de humo en ambos inmuebles.

🔴 AHORA: el 3er. Comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Piero Tardito Aguilera, asume el mando de las operaciones ante #incendio en edificio del Ministerio de Justicia y DD.HH., en calle Morandé y Moneda, en la comuna de #Santiago.@MinjuDDHH@Comandantecbs@Muni_Stgo pic.twitter.com/eHxNoSq4Ys — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 7, 2025

El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) informó, preliminarmente, que el fuego se concentraría en los pisos 11 y 12 del edificio afectado, por lo que se trabaja en la ventilación de los inmuebles desde el piso 13 hacia abajo.

Son 12 compañías las que trabajan en la emergencia, con aproximadamente 200 voluntarios desplegados: "Hubo fuego en el shaft de energía del edificio, el cual se encuentra alimentado al sistema de energía de este edificio. Esto se encuentra en el piso 6 hacia el piso 12", informó Piero Tardito, tercer comandante del CBS.

"Actualmente no hemos encontrado fuego, pero hemos encontrado mucho humo. Estamos realizando la ventilación forzada de estos pisos", agregó.

En tanto, Transporte Informa reportó restricciones en el tránsito en el sector debido a la emergencia y al trabajo de los equipos de emergencia. Se informó que Morandé al norte se mantiene cerrada desde Alameda, mientras que Moneda al poniente es desviada por San Antonio al sur.

Las personas evacuadas se encuentran esperando a una distancia considerable del edificio afectado debido a que Bomberos deberá romper los vidrios para su correcta ventilación.

Actualización (16:05). Se suman desvíos por procedimiento de bomberos en edificio en Morandé/Moneda:

⛔️Morandé al norte CERRADA desde Alameda

➡️Moneda al poniente desviada por San Antonio al sur https://t.co/cAsnfgsRa5 pic.twitter.com/vlCBCzWs2f — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 7, 2025

"Al parecer sería un tema eléctrico"

Claudio Soto, director de Concesiones, cuyo personal fue evacuado desde el edificio afectado, informó que el trabajo trabajo se desarrolla en los pisos 11, 10, 11 y 12: de este edificio que colinda con el Ministerio de Justicia: "Según lo que nos dijeron, al parecer sería un tema eléctrico de una unidad manejadora de aire. Y como el edificio está completamente conectado en la parte de aire acondicionado, esto se propagó hacia el resto", detalló.

"Aquellos que pudieron sacar sus cosas, se les dio la oportunidad de que pudieran ir a sus casas para que tampoco estuvieran acá dando vueltas y teniendo mayores problemas. Mañana, probablemente, no vamos a poder usar el edificio. Por lo que se ve, va a quedar probablemente inhabilitado el sistema de ventilación", explicó.

"Así que lo más probable es que la Dirección de Concesiones haga un sistema de teletrabajo, y aquellos colaboradores que no pudieron sacar sus cosas, vamos a ver si se da una ventana para que vengan a buscar equipos de computación y cosas personales que les pueden haber quedado", complementó el funcionario.

Respecto a la emergencia, Soto puntualizó: "Nunca vimos fuego, vimos humo bastante negro. En los primeros pisos estaba bien concentrado, pero se realizó la evacuación de acuerdo al protocolo y, afortunadamente, también vimos en el resto de los pisos que funcionó el sistema de evacuación que está programado".