Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio destruyó tres viviendas en Iquique: Bomberos tuvo problemas para llegar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La institución apuntó a "lo estrecho de los accesos en los pasajes; más aún por los vehículos estacionados en ambos lados de la calzada".

Incendio destruyó tres viviendas en Iquique: Bomberos tuvo problemas para llegar
 Hans Gotterbarm / Cooperativa
Un incendio destruyó este sábado tres viviendas en la intersección de San Rosendo con Óscar Bonilla, en la ciudad de Iquique.

Catorce brigadas de Bomberos, con alrededor de 80 voluntarios, acudieron al lugar para frenar el avance de las llamas, y el comandante Jorge Medina informó que "no hay personas civiles lesionadas".

La autoridad bomberil indicó que "lo estrecho de los accesos en los pasajes; más aún por el desorden vial que existe, por los vehículos estacionados en ambas partes de la calzada, dificultaron el ingreso de las unidades de emergencia".

Otra complicación derivó de que, en aquella zona, los fines de semana se instala la feria más grande de la ciudad.

"Lamentablemente los días sábado, en caso de emergencia en estos sectores, las personas se van a ver perjudicadas por los accesos (dificultosos) que tenemos", advirtió el comandante Medina.

