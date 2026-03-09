Incendio en población de Puerto Montt dejó dos fallecidos

Dos personas fallecieron en un incendio que este domingo afectó a dos viviendas, ubicadas en la población Manuel Rodríguez de Puerto Montt, en la Región de Los Lagos.

Una vez finalizadas las labores de extinción y remoción de escombros, personal de emergencia encontró los cuerpos en el inmueble más dañado: una casa abandonada de dos pisos y de material ligero, que era habitada de manera ocasional.

En tanto, la segunda vivienda, que se encontraba en venta, resultó afectada parcialmente por el fuego.