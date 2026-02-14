Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Iquique: Incendio en antro de delincuentes se propagó a otras dos casas

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El fuego comenzó en un inmueble que ha sido intervenido varias veces por Carabineros y la PDI, incluso para rescatar a víctimas de secuestro.

 Hans Gotterbarm / Cooperativa

Bomberos tuvo dificultades para combatir las llamas debido a "lo estrecho de los accesos en los pasajes" del sector, y a la abundancia de autos estacionados.

Un incendio destruyó este sábado tres viviendas en la intersección de San Rosendo con Óscar Bonilla, en la ciudad de Iquique.

El fuego comenzó en una vivienda vinculada al crimen organizado que ha sido objeto de distintos operativos de Carabineros y Policía de Investigaciones y donde incluso han sido rescatadas algunas víctimas de secuestro. 

Catorce brigadas de Bomberos, con alrededor de 80 voluntarios, acudieron al lugar para frenar el avance de las llamas, y el comandante Jorge Medina informó que "no hay personas civiles lesionadas".

La autoridad bomberil indicó que "lo estrecho de los accesos en los pasajes; más aún por el desorden vial que existe, por los vehículos estacionados en ambas partes de la calzada, dificultaron el ingreso de las unidades de emergencia".

Otra complicación derivó de que, en aquella zona, los fines de semana se instala la feria más grande de la ciudad.

"Lamentablemente los días sábado, en caso de emergencia en estos sectores, las personas se van a ver perjudicadas por los accesos (dificultosos) que tenemos", advirtió el comandante Medina.

Peritos del Departamento de Estudios Técnicos de Bomberos trabajan en el lugar para determinar las causas de la emergencia.

