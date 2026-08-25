Los Lagos: Voraz incendio destruyó cuartel de Bomberos y dejó un fallecido

Un voraz incendio arrasó con casi una manzana completa de la comuna de Los Lagos (Región de Los Ríos), destruyendo totalmente el cuartel de la Tercera Compañía de Bomberos la madrugada de este martes.

Las llamas consumieron varias casas y locales comerciales aledaños al recinto bomberil, y también se reportó la muerte de una persona que, aparentemente por problemas de movilidad, no logró escapar del fuego.

"Nos tocó perder un cuartel, pero estamos con la moral alta", manifestó el comandante de Los Lagos, Miguel Segovia, detallando que el siniestro "está circunscrito, con cinco viviendas comprometidas".

El funcionario agregó que "nuestro hogar también resultó con pérdidas de una camioneta, un bote y equipos de protección personal".

A su vez, el alcalde Víctor Fritz expresó su "profundo pesar y solidaridad con todas las familias y personas afectadas por este incendio (...) La pérdida de espacios, fuentes de trabajo y bienes materiales genera un profundo impacto, especialmente cuando afecta a una institución tan importante y querida como es Bomberos de Chile".

"Como municipio, estaremos acompañando a las familias afectadas y coordinando las acciones que sean necesarias para enfrentar esta emergencia y apoyar el proceso de recuperación", garantizó el jefe comunal.