Reportan incendio en ladera de cerro en San Carlos de Apoquindo

Un incendio afecta este lunes a pastizales y matorrales en ladera de un cerro ubicado en la capitalina comuna de Las Condes.

Según las primeras informaciones, el siniestro se registra en San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores y los equipos de emergencia ya se dirigen para su combate.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) dieron cuenta también que el siniestro tiene proyección solo forestal.

El foco del fuego se ubica en el Parque Cordillera, en el área oriente de la Región Metropolitana.

Un elemento que contribuye a mitigar el riesgo para las infraestructuras es el patrón del viento, que está dirigiendo las llamas hacia la cordillera, en una trayectoria ascendente.