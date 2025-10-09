Toma Dignidad: Incendio originado en medio del desalojo está controlado

El delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, confirmó en Cooperativa que el incendio originado en la "Toma Dignidad" -acontecido en medio del operativo de desalojo- ya está controlado.

El fuego se originó en el sector de Los Recuerdos con Los Jazmines, lo que motivó declarar una segunda alarma de incendio y generó una situación de máxima preocupación y angustia para las familias que aún residen en el lugar.

🔴AHORA | se produce incendio al interior de la toma dignidad en la comuna de La Florida @Cooperativa pic.twitter.com/ho1xioLU0I — Bryan Galvez Silva🔻 (@BryanGalvezS) October 9, 2025

Actualmente, al menos 10 compañías de Bomberos trabajaron intensamente para controlar las llamas, con el apoyo de Carabineros y carros lanzaaguas; mientras que familias enteras, muchas con niños y niñas pequeñas, tuvieron que autoevacuar rápidamente, intentando rescatar las pocas pertenencias que les quedan en la toma.

"Efectivamente, se produjo un incendio cuyo origen es un pequeño grupo de personas que hizo una barricada", dijo Durán en Lo Que Queda Del Día.

"Esto afectó entre cuatro y cinco viviendas que estaban completamente desocupadas. No hay ningún lesionado y el fuego ya está controlado con intervención de Bomberos de Ñuñoa y apoyo de Bomberos de La Granja", afirmó.

"Fue un una situación muy lamentable y un susto, respecto al cual además acabo de hablar con el alcalde (de La Florida, Daniel Reyes). Hay algunos antecedentes disponibles y algunas imágenes (de lo ocurrido). El municipio ya está trabajando con su equipo jurídico para evaluar acciones legales contra quienes hayan generado este incendio", adelantó el delegado presidencial metropolitano.

Por último, Durán señaló que "hay que determinar" si el siniestro fue intencional o no.

"Un hecho aislado"

El delegado presidencial enfatizó que el operativo de desalojo de la Toma Dignidad ha sido "ordenado": "Es muy poquita gente que ha intentado afectar este proceso que se ha desarrollado con bastante normalidad, más allá de algún pequeño elemento de tensión. Sin embargo, diría que se ha desarrollado muy, muy satisfactoriamente", afirmó.

"Quiero insistir: la verdad es que hoy día prácticamente no hubo ningún incidente. Nos constituimos con el alcalde en el estadio Bicentenario a las 06:00 de la mañana y hemos estado prácticamente todo el día al interior de la toma. Yo he circulado por el interior del lugar con completa normalidad, conversando con vecinos y con las familias, tanto de la zona desalojada como de la zona contigua", expresó Durán.

La autoridad también expresó que se contabilizan dos personas detenidas hasta el momento: "una mujer, por lanzar piedras a Carabineros; y después otra persona aprehendida por Ley 20.000, ya que portaba droga".