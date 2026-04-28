Tres personas murieron en un incendio en Quellón

Tres personas fallecieron como consecuencia de un incendio que afectó a dos viviendas y a una iglesia evangélica en la comuna de Quellón (Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos).

Los cuerpos de las víctimas -dos mujeres y un hombre- fueron hallados por Bomberos durante el trabajo de remoción de escombros, y trasladados posteriormente al Servicio Médico Legal, en Castro, para determinar sus identidades.

"Con los peritajes de rigor se pudo establecer que el origen de este incendio fue una estufa del inmueble en el que se inició este foco, que se propagó a la vivienda que estaba al costado y asimismo a la iglesia, que resultó con daños", dijo el fiscal subrogante, Felipe Rodríguez.