Valparaíso: Incendio forestal en Laguna Verde ha afectado al menos a tres casas

Senapred emitió alerta roja para la comuna de Valparaíso y ordenó la evacuación de uno de sus sectores por un complejo incendio forestal que ha afectado, hasta el momento, a tres inmuebles.

La emergencia -aún activa, pero contenida- se originó en la localidad de Laguna Verde, específicamente en la zona de Los Naranjos con la Ruta F-986, y ha quemado preliminarmente tres hectáreas.

Como las llamas amenazaron a viviendas del lugar, se ordenó la evacuación en el pasaje Los Colihues y la parte baja del camino Los Lobos.

El director regional de Senapred en Valparaíso, Christian Cardemil, pidió a los vecinos y vecinas que "inicien un proceso de evacuación inmediata y ordenada, siguiendo las intrucciones de los respondedores y autoridades que están en el territorio".

Unos 14 carros de Bomberos y recursos terrestres y aéreos de Conaf combaten el fuego, donde participaron además más de 100 voluntarios.

Respecto a las tres casas afectadas, corresponden a segundas viviendas: dos fueron quemadas por completo y la restante tiene daños parciales.