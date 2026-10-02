Incluyó persecución policial: Tres detenidos tras operativo de Carabineros en Padre las Casas

Tres detenidos dejó un operativo de Carabineros que incluyó una persecución policial y allanamientos en la comuna de Padre las Casas, en la Región de La Araucanía.

El seguimiento inició en Temuco y, tras ello, se incautó droga, armas de fuego y municiones. Para las aprehensiones, también se usaron drones.