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Tópicos: País | Policial

Incluyó persecución policial: Tres detenidos tras operativo de Carabineros en Padre las Casas

Publicado:
| Periodista Radio: Claudio Arévalo
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
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Tres detenidos dejó un operativo de Carabineros que incluyó una persecución policial y allanamientos en la comuna de Padre las Casas, en la Región de La Araucanía.

El seguimiento inició en Temuco y, tras ello, se incautó droga, armas de fuego y municiones. Para las aprehensiones, también se usaron drones. 

 

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