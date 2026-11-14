Indagan hallazgo de cuerpo en el Parque Municipal de Maipú

La Policía de Investigaciones (PDI) inició este sábado una investigación tras el hallazgo de un cuerpo en el Parque Municipal de Maipú, en la Región Metropolitana, cuyas circunstancias todavía no han sido esclarecidas.

El descubrimiento se registró durante la jornada en el recinto ubicado en las cercanías de la Ruta 78 con Alfredo Silva Carvallo, lo que motivó el desarrollo de diligencias policiales en el sector.

Personal de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) quedó a cargo de las indagatorias para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar la identidad de la persona encontrada.

Hasta el momento, no se han informado las causas de muerte ni existen antecedentes confirmados sobre una eventual participación de terceros.

La investigación se mantiene en una etapa preliminar, mientras se espera que las diligencias permitan esclarecer las circunstancias del fallecimiento.