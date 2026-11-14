Presupuesto: Senado se alista para un arduo debate tras polémicos desfinanciamientos

El Senado se prepara para un arduo debate luego de recibir, desde la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2027, que arribó con siete partidas rechazadas sumado a polémicas por el desfinanciamiento a los sitios de memoria, la baja de recursos para subsidiar el empleo y los recortes a programas sociales.

La Cámara Alta visará entre el martes y el jueves las 27 partidas que ya fueron aprobadas, así como también las otras -correspondientes a Interior, Educación, Segegob, Minería, Mujer, Cultura y Ciencia- que fueron rechazadas y que no cuentan con recursos.

Esto, ya que entre el pleno de los diputados se generaron discrepancias en el financiamiento de organismos como el Instituto Nacional de Deportes, Senadis, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el Serviu de Tarapacá y la Subsecretaría del Ministerio del Trabajo.

También se suman cuestionamientos a instituciones como Aduanas, Senapred, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección del Trabajo; todo sin mencionar el controversial recorte al programa educativo "Yo Elijo mi PC".

En este escenario, el senador comunista Daniel Núñez dijo a Cooperativa que "hay que jugársela para que haya un presupuesto que resuelva los problemas sociales más urgentes que vive la población, por ejemplo, en materia de empleo. Vamos a exigir que haya más inversión pública".

"Se han paralizado una gran cantidad de obras públicas muy importantes que generan empleo, así que nos parece que es un tema clave en el proyecto todo lo que tiene que ver con la creación de trabajo", defendió.

El parlamentario criticó también el desfinanciamiento a seis sitios de memoria, cuyos recursos quedaron reducidos a mil pesos, y acusó la existencia de una mirada "negacionista" por parte de la derecha.

Desde ese sector, en tanto, el senador UDI y vicepresidente del Senado, Iván Moreira, recriminó que "la oposición en Chile es obstructiva, traba y constantemente quiere propinarle golpes al Gobierno, pero esperamos que aquellos líderes serios que existen tengan la capacidad de poder controlar una discusión de una ley tan importante como esta".

Los expertos y su moderado optimismo en cuanto a la aprobación de las glosas faltantes

Sin embargo, desde el mundo experto guardan cierto optimismo sobre el resultado del debate parlamentario. El analista político Germán Silva abordó algunas concesiones que puede hacer el Ejecutivo para llegar a un acuerdo con la oposición senatorial.

"Creo que en el caso de Educación el Gobierno va a reponer Yo elijo mi PC. En el caso de Interior, (lo hará con) la partida de Senapred, que venía con un recorte muy importante; y también seguramente va a estar (solucionada) la glosa de Cultura y Memoria", sostuvo.

"Sin embargo, tengo la impresión que en el caso del aporte al Fondo Autónomo de Protección Previsional (FAPP) va a haber ahí una controversia importante; se da justamente en un momento en que hubo una pérdida significativa del fondo E", indicó Silva.

El economista Carlos Smith, en tanto, abordó el rechazo que la Cámara dio a la autorización de endeudamiento del Gobierno -lo que deberá ser visado también por el Senado- y, si bien calificó de "responsable" el gasto fiscal contemplado en el Presupuesto 2027, reconoció que es frágil en expectativas financieras, sobre todo con el acuerdo alcanzado para acabar con el paro de los camioneros.

"Desde el punto de vista de la dirección, (el gasto fiscal proyectado para el próximo año) es bastante responsable. Está creciendo un 1,5% anual en términos reales, lo que es muy distinto a lo que creció en promedio en la última década, que era el 5%", dijo el académico UDD.

"Sí hay que reconocer que es frágil desde el punto de vista de los supuestos, porque supone que el próximo año vamos a crecer un 3,3%, lo cual no es fácil de lograr. Y el problema principal de todo esto es que hay otros compromisos, por ejemplo, que ya se agregaron y que no estaban en la agenda, que es el compromiso con los camioneros, que va a significar un gasto importante", afirmó.