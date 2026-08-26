Intruso fue detenido dentro de la Defensoría Penal Pública de Valparaíso

Un delincuente fue detenido a primera hora de la mañana de este miércoles luego de ingresar de manera subrepticia a dependencias de la Defensoría Penal Pública en Valparaíso.

Personal de la Segunda Comisaría Central de Carabineros fue alertado alrededor de las 06:30 horas sobre la presencia de un intruso en el edificio ubicado en calle O'Higgins, en pleno centro de la ciudad puerto.

Ya en el lugar, los uniformados efectuaron una inspección y constataron daños en el sistema de cámaras de seguridad y climatización, pero no sustracción de especies.

En el rastreo, el personal policial logró ubicar y detener al responsable: un hombre de 40 años, de nacionalidad chilena, que registra antecedentes policiales.

El procedimiento fue informado a la Fiscalía Local de Valparaíso, que lo formalizará por el delito de daños.