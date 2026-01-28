Síguenos:
País | Policial

Joven está en riesgo vital: Balacera dejó tres heridos en Puente Alto

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Vecinos dicen haber escuchado una veintena de disparos en una pasarela de la comuna.

Las víctimas permanecen internadas en el Hospital Sótero del Río.

Joven está en riesgo vital: Balacera dejó tres heridos en Puente Alto
 ECOH (X)

Funcionarios del ECOH y la Brigada de Homicidios realizan las primeras diligencias.

Un joven de 18 años se encuentra en riesgo vital y dos adolescentes de 17 resultaron lesionados en medio de una balacera ocurrida este martes, en la comuna de Puente Alto.

Los hechos ocurrieron en una pasarela, ubicada en la intersección de Avenida La Serena con pasaje Cancura, donde desconocidos percutaron una veintena de disparos, de acuerdo con el relato de vecinos.

Un grupo de locatarios auxilió a dos de las víctimas, mientras que se presume que el tercero llegó por sus propios medios al Hospital Sótero del Río, donde los tres permanecen internados.

"El más grave era un chiquillo que decía que tenía un hijo; se le hizo un torniquete, porque tenía su pierna derecha destrozada", sostuvo una de las vecinas que ayudó a los heridos.

La mujer también acusó que "nunca llegaron los Carabineros ni la ambulancia" al lugar, y que conductores que circulaban por el sector tampoco prestaron ayuda, aunque respecto de los civiles estimó que "nadie quiere meterse en este caso, porque es algo complicado".

El Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI llevan las diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos, y eventualmente descubrir el móvil de los responsables y el paradero de los mismos.

